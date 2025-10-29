Publicidad
Una nueva vida
Suna traiciona a Seyran y desata la furia de Kazim con una llamada inesperada
Cegada por los celos y su deseo de quedarse con Ferit, Suna decide delatar a su hermana ante su padre, Kazim, provocando una reacción devastadora que cambiará el rumbo de todos.
Suna, dominada por la envidia, ha dado un paso irreversible. En una llamada cargada de falsedad, le cuenta a su padre que Seyran sigue viéndose con Ferit, provocando su furia. Kazim, dolido y enfadado, promete venganza contra los Korhan, sin saber que su hija solo busca manipularlo para acercarse a Ferit.
Mientras finge inocencia, Suna consigue lo que quería: sembrar el conflicto y ganarse el favor paterno. Pero su traición tiene un precio. Seyran podría descubrir pronto la verdad, y cuando eso ocurra, la guerra entre hermanas será inevitable.