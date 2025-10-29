Suna traiciona a Seyran y desata la furia de Kazim con una llamada inesperada

Suna, dominada por la envidia, ha dado un paso irreversible. En una llamada cargada de falsedad, le cuenta a su padre que Seyran sigue viéndose con Ferit, provocando su furia. Kazim, dolido y enfadado, promete venganza contra los Korhan, sin saber que su hija solo busca manipularlo para acercarse a Ferit.

Mientras finge inocencia, Suna consigue lo que quería: sembrar el conflicto y ganarse el favor paterno. Pero su traición tiene un precio. Seyran podría descubrir pronto la verdad, y cuando eso ocurra, la guerra entre hermanas será inevitable.