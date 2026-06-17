Suna toma una decisión irreversible y le pide el divorcio a Abidin

La crisis entre Suna y Abidin alcanza su punto de no retorno después de una nueva discusión marcada por los reproches. Tras pasar la noche fuera y cansada de sentirse cuestionada y menospreciada, la joven decide enfrentarse a la realidad de su matrimonio en Una nueva vida.

Convencida de que la relación ya no tiene solución, Suna propone el divorcio y se mantiene firme pese a los intentos de Abidin por hacerla cambiar de opinión. Antes de marcharse, deja clara su postura con una determinación que pone fin a cualquier esperanza de reconciliación inmediata.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas