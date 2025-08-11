Publicidad
Una nueva vida
Suna rompe con su pasado y expulsa a Kazim de la mansión Korhan
La joven se enfrenta por primera vez a su padre y lo echa de la casa familiar, marcando un giro decisivo en su historia dentro de Una nueva vida.
En Una nueva vida, Suna ha dejado atrás años de sumisión y miedo. En un momento cargado de tensión, le ha negado la entrada a Kazim y ha ordenado que lo expulsen de la mansión Korhan.
La escena culmina con Kazim siendo arrastrado por los guardias, humillado ante la puerta que tantas veces cruzó con autoridad. Suna, ahora esposa de Kaya, demuestra que ya no está dispuesta a callar.