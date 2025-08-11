Suna rompe con su pasado y expulsa a Kazim de la mansión Korhan

En Una nueva vida, Suna ha dejado atrás años de sumisión y miedo. En un momento cargado de tensión, le ha negado la entrada a Kazim y ha ordenado que lo expulsen de la mansión Korhan.

La escena culmina con Kazim siendo arrastrado por los guardias, humillado ante la puerta que tantas veces cruzó con autoridad. Suna, ahora esposa de Kaya, demuestra que ya no está dispuesta a callar.