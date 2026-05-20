Suna rompe a llorar tras recibir la peor noticia sobre su supuesto embarazo

Después de un test positivo en casa, Suna estaba convencida de que iba a convertirse en madre. Sin embargo, los médicos le confirmaron que no existe embarazo y le explicaron que las pruebas caseras pueden fallar.

La noticia dejó a la joven completamente hundida y preocupada por la posibilidad de no poder tener hijos. Entre lágrimas, confesó que su mayor miedo es decepcionar a Abidin, mientras Seyran intentaba apoyarla proponiéndole hacerse pruebas médicas juntas.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas