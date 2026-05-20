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UNA NUEVA VIDA
Suna rompe a llorar tras recibir la peor noticia sobre su supuesto embarazo
El embarazo de Suna provoca uno de los momentos más dramáticos de Una nueva vida después de que la joven se quede completamente rota ante la noticia de que en realidad no está embarazada.
Después de un test positivo en casa, Suna estaba convencida de que iba a convertirse en madre. Sin embargo, los médicos le confirmaron que no existe embarazo y le explicaron que las pruebas caseras pueden fallar.
La noticia dejó a la joven completamente hundida y preocupada por la posibilidad de no poder tener hijos. Entre lágrimas, confesó que su mayor miedo es decepcionar a Abidin, mientras Seyran intentaba apoyarla proponiéndole hacerse pruebas médicas juntas.
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