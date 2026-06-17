Suna y Ferit cruzan una línea inesperada, se besan antes de la llegada de Seyran

Tras una nueva discusión con Abidin, Suna acude a buscar a Ferit cuando descubre que está solo y afectado por la situación que atraviesa. Ya en una casa secreta, ambos aprovechan para sincerarse sobre las heridas y decisiones que han marcado sus vidas en Una nueva vida.

Durante la conversación, Suna recuerda el sufrimiento vivido en el pasado y Ferit admite errores que todavía le persiguen. La cercanía y la carga emocional del momento terminan desembocando en un beso inesperado, justo antes de que la llegada de Seyran les obligue a ocultar lo ocurrido.

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