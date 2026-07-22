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UNA NUEVA VIDA
Suna acorrala a Ferit desde la cárcel: ¡Sácame!
La detención de Suna por la muerte de Aysen cambia el rumbo de la historia. Convencida de que no ha cometido el crimen, reclama a Ferit que demuestre su inocencia antes de que sea demasiado tarde.
Suna termina detenida tras ser acusada del asesinato de Aysen. Desde comisaría, insiste en que no es culpable y exige a Ferit que encuentre la forma de demostrar su inocencia.
La investigación da un vuelco mientras Ferit asume el compromiso de ayudarla a descubrir quién está detrás de la muerte de Aysen y evitar que Suna pague por un crimen que asegura no haber cometido