Suna acorrala a Ferit desde la cárcel: ¡Sácame!

Suna termina detenida tras ser acusada del asesinato de Aysen. Desde comisaría, insiste en que no es culpable y exige a Ferit que encuentre la forma de demostrar su inocencia.

La investigación da un vuelco mientras Ferit asume el compromiso de ayudarla a descubrir quién está detrás de la muerte de Aysen y evitar que Suna pague por un crimen que asegura no haber cometido