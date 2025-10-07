De la sorpresa al caos: pasaron de tres a cinco hijos en un embarazo inesperado

Nunca imaginaron que su tercer embarazo les cambiaría tanto la vida. Cuando la ginecóloga les confirmó que esperaban trillizos, María se quedó en shock y temió por su relación con Benito.

La pareja reorganizó su día a día y, con el apoyo familiar, afronta esta etapa como un equipo. Cambiaron de coche y adaptaron su rutina para cuidar a cinco hijos. Ahora, no cambiarían nada.