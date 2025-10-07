Publicidad
Y ahora Sonsoles
De la sorpresa al caos: pasaron de tres a cinco hijos en un embarazo inesperado
María y Benito soñaban con un tercer hijo, pero acabaron teniendo trillizos. Hoy relatan cómo superaron el miedo inicial y organizaron su vida con cinco hijos pequeños.
Nunca imaginaron que su tercer embarazo les cambiaría tanto la vida. Cuando la ginecóloga les confirmó que esperaban trillizos, María se quedó en shock y temió por su relación con Benito.
La pareja reorganizó su día a día y, con el apoyo familiar, afronta esta etapa como un equipo. Cambiaron de coche y adaptaron su rutina para cuidar a cinco hijos. Ahora, no cambiarían nada.