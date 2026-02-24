Publicidad
PASAPALABRA
La sorprendente destreza de David Amor impulsa a Antonio en el Una de Cuatro
La actuación casi perfecta de David Amor deja boquiabierto a Antonio, que vivió un inicio de programa prometedor y competitivo junto a sus compañeros.
El actor David Amor destacó con una serie de respuestas casi impecables en la prueba Una de Cuatro, acercándose al pleno y facilitando la victoria parcial de su equipo.
Antonio, con entusiasmo, celebró la habilidad de su compañero mientras el resto del equipo observaban el desempeño que marcó el tono del programa.