1-Máquina

Antonio alucina con la destreza de David Amor

PASAPALABRA

La sorprendente destreza de David Amor impulsa a Antonio en el Una de Cuatro

La actuación casi perfecta de David Amor deja boquiabierto a Antonio, que vivió un inicio de programa prometedor y competitivo junto a sus compañeros.

El actor David Amor destacó con una serie de respuestas casi impecables en la prueba Una de Cuatro, acercándose al pleno y facilitando la victoria parcial de su equipo.

Antonio, con entusiasmo, celebró la habilidad de su compañero mientras el resto del equipo observaban el desempeño que marcó el tono del programa.

