Sonsoles Ónega emociona en la presentación de su nueva novela con una confesión sincera
La periodista y presentadora presentó “Llevará tu nombre”, su última novela, emocionando al auditorio con sus palabras sobre el proceso creativo y el impacto de ver su obra impresa en librerías.
La presentación de “Llevará tu nombre” en la capital fue un homenaje al trabajo de tres años de Sonsoles Ónega, que vio cómo lectores y librerías recibían con entusiasmo su novela. En el acto recordó el largo camino creativo y reconoció la intensidad emocional que le supuso ver su nombre en portada.
Ante el público, Ónega trasladó a los asistentes al contexto de su historia y describió el momento con gran sensibilidad: “Tengo todo el rato ganas de llorar”, señaló sobre la experiencia de presentar su obra, fruto de un proceso íntimo y profundo.