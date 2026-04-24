Sonsoles Ónega arrasa en Sant Jordi y confiesa su emoción tras el contacto con los lectores

Sonsoles Ónega viaja a Barcelona para celebrar Sant Jordi firmando ejemplares de sus libros en una de las citas literarias más destacadas. Allí, cientos de lectores se acercan para saludarla y compartir experiencias personales.

La periodista reconoce el valor de ese contacto directo y asegura que cada instante con el público es especial, destacando la cercanía de quienes, incluso con poco tiempo, buscan compartir parte de su vida con ella.