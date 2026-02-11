Seyran vuelve a Estambul tras dos años y encara el pasado con un nuevo amor mientras se prepara la boda de Suna y Abidin

Seyran regresa a la ciudad donde vivió momentos traumáticos acompañada de su pareja Sinan, mostrando una evolución personal tras dos años fuera de Estambul. La trama se intensifica mientras Suna y Abidin disfrutan de su felicidad pre-boda y comparten consejos en un ambiente de complicidad y risas.

Sin embargo, la protagonista confiesa su inquietud por volver al lugar que le trae tantos recuerdos. A pesar del apoyo de su hermana, que la insta a afrontar su historia con valentía, el conflicto interno de Seyran añade una tensión emocional profunda.