UNA NUEVA VIDA
Seyran sorprende en restaurante al revelar su boda secreta con Sinan dejando a Ferit en shock
En una cena familiar aparentemente corriente, Seyran anuncia que ella y Sinan ya se han casado en secreto, provocando conmoción entre los asistentes y un profundo impacto en Ferit tras escucharlo fortuitamente.
Ferit presencia sin querer el anuncio de la boda entre Seyran y Sinan mientras cenaban en un restaurante, un hecho que rompe la tranquilidad y altera las relaciones entre ambas familias.
La revelación desata tensión inmediata: los padres reaccionan con incredulidad y enfado, cuestionando las formas y el respeto de la pareja hacia sus tradiciones, mientras Ferit queda devastado al escuchar que su gran amor ha formalizado otra unión