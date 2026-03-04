Seyran sorprende en restaurante al revelar su boda secreta con Sinan dejando a Ferit en shock

Ferit presencia sin querer el anuncio de la boda entre Seyran y Sinan mientras cenaban en un restaurante, un hecho que rompe la tranquilidad y altera las relaciones entre ambas familias.

La revelación desata tensión inmediata: los padres reaccionan con incredulidad y enfado, cuestionando las formas y el respeto de la pareja hacia sus tradiciones, mientras Ferit queda devastado al escuchar que su gran amor ha formalizado otra unión