Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Ferit

UNA NUEVA VIDA

Seyran sorprende en restaurante al revelar su boda secreta con Sinan dejando a Ferit en shock

En una cena familiar aparentemente corriente, Seyran anuncia que ella y Sinan ya se han casado en secreto, provocando conmoción entre los asistentes y un profundo impacto en Ferit tras escucharlo fortuitamente.

Ferit presencia sin querer el anuncio de la boda entre Seyran y Sinan mientras cenaban en un restaurante, un hecho que rompe la tranquilidad y altera las relaciones entre ambas familias.

La revelación desata tensión inmediata: los padres reaccionan con incredulidad y enfado, cuestionando las formas y el respeto de la pareja hacia sus tradiciones, mientras Ferit queda devastado al escuchar que su gran amor ha formalizado otra unión

Antena 3» Vídeos