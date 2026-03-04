Ayla menosprecia a Seyran y desata la furia de Esme

Ayla Kantarci visita a Esme con la intención de despreciar a Seyran, insinuando que no está “a la altura” de su familia ni de la vida que pretende llevar con su hijo Sinan, lo que desencadena un choque directo entre las dos matriarcas.

Lejos de intimidarse, Esme defiende con firmeza el valor y la dignidad de su hija, rechazando de plano las críticas de Ayla y cerrándole la puerta en señal de repulsa, mientras el secreto del matrimonio entre Seyran y Sinan amenaza con hacer estallar todas las tensiones ocultas entre los clanes.