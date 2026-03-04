Publicidad
UNA NUEVA VIDA
La irrupción del abuelo Ilias dinamita la paz familiar y pone a Diyar contra las cuerdas
El abuelo de Diyar se enfrenta con violencia a la relación entre su nieta y Ferit por el traumático pasado alcohólico de éste, desencadenando una crisis emocional en la trama.
La tranquilidad en el hogar de Diyar se rompe cuando su abuelo Ilias, contagiado por los fantasmas del pasado, agrede físicamente a su nieta para impedir su romance con Ferit, a quien culpa por viejas heridas familiares.
Convencido de que la relación amenaza el honor y la seguridad de la familia, Ilias toma medidas drásticas: clausura la casa en Samsun para vigilar cada movimiento de Diyar, quien ahora se debate entre obedecer o luchar por su amor.