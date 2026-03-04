La irrupción del abuelo Ilias dinamita la paz familiar y pone a Diyar contra las cuerdas

La tranquilidad en el hogar de Diyar se rompe cuando su abuelo Ilias, contagiado por los fantasmas del pasado, agrede físicamente a su nieta para impedir su romance con Ferit, a quien culpa por viejas heridas familiares.

Convencido de que la relación amenaza el honor y la seguridad de la familia, Ilias toma medidas drásticas: clausura la casa en Samsun para vigilar cada movimiento de Diyar, quien ahora se debate entre obedecer o luchar por su amor.