UNA NUEVA VIDA
Ferit reaviva la chispa creativa de Seyran bajo la mirada de Sinan
Ferit irrumpe en la rutina de Seyran con una noticia que podría cambiar el rumbo de su vida profesional: sus diseños han sido un éxito entre los inversores y él, con orgullo, se adjudica públicamente su mérito y la anima a retomar su carrera creativa, insistiendo en que “traicionar tu talento es un pecado”.
La tensión entre ellos va más allá de lo profesional. Entre risas, provocaciones y una química innegable, Ferit propone a Seyran trabajar desde casa.
Lo que no prevén es que Sinan y su hermana observan la escena oculta, desatando celos y poniendo en jaque la estabilidad de la relación de pareja, con un posible conflicto emocional en el horizonte.