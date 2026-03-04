Ferit reaviva la chispa creativa de Seyran bajo la mirada de Sinan

La tensión entre ellos va más allá de lo profesional. Entre risas, provocaciones y una química innegable, Ferit propone a Seyran trabajar desde casa.

Lo que no prevén es que Sinan y su hermana observan la escena oculta, desatando celos y poniendo en jaque la estabilidad de la relación de pareja, con un posible conflicto emocional en el horizonte.