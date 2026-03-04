Publicidad
UNA NUEVA VIDA
La boda secreta de Seyran y Sinan desata un terremoto por los celos de Ferit
La pareja protagonista se casa inesperadamente tras la aparición de Ferit, en un movimiento impulsivo de Sinan para reafirmar su amor frente a la oposición familiar y los temores internos.
Tras una escalada de tensión y celos por Ferit, Sinan decide llevar a Seyran directamente al juzgado para casarse en secreto, desafiando a su propia madre, Ayla, que rechazaba la relación. La boda improvisada sella una nueva etapa y complica las dinámicas familiares.
La ceremonia, planeada sin anuncio y con la intervención sorpresa de la hermana de Sinan, intensifica el conflicto con la madre de éste, marcando un punto de inflexión en la trama.