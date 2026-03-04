La boda secreta de Seyran y Sinan desata un terremoto por los celos de Ferit

Tras una escalada de tensión y celos por Ferit, Sinan decide llevar a Seyran directamente al juzgado para casarse en secreto, desafiando a su propia madre, Ayla, que rechazaba la relación. La boda improvisada sella una nueva etapa y complica las dinámicas familiares.

La ceremonia, planeada sin anuncio y con la intervención sorpresa de la hermana de Sinan, intensifica el conflicto con la madre de éste, marcando un punto de inflexión en la trama.