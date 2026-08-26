Seyran y Ferit sellan su historia de amor con un final de ensueño al ritmo de ‘Kara Sevda’

Teşko sorprende a toda la familia cantando y tocando la guitarra, hasta conseguir que Seyran y Ferit se animen a bailar. Al ritmo de ‘Kara Sevda’, la pareja recuerda todo lo que ha tenido que superar para llegar hasta ese momento y disfrutar por fin de su felicidad.

Su historia ha estado marcada por separaciones, conflictos y obstáculos, pero ahora han conseguido formar la familia que siempre soñaron, con Teşko a su lado y un hijo en camino. Una escena íntima y emotiva que sirve como despedida antes de descubrir cómo serán sus vidas cuatro años después.

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