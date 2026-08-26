Duru es el vivo retrato de Seyran y conquista por completo a Ferit

Cuatro años después, la mansión Korhan poco tiene que ver con la de entonces. Ferit intenta despertar a su pequeña Duru, que se ha quedado dormida en la cama de sus padres, mientras la niña, idéntica a Seyran, se resiste a abrir los ojos.

Entre mimos, cosquillas y risas, Ferit deja atrás su antigua impulsividad para mostrar su faceta más tierna. Convertido en un padre entregado, demuestra que Duru es una de sus mayores debilidades y que está completamente enamorado de su pequeña.

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