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Una nueva vida
Duru es el vivo retrato de Seyran y conquista por completo a Ferit
Cuatro años después, Ferit disfruta de una vida muy distinta y no puede ocultar su adoración por Duru. La pequeña, que es idéntica a Seyran en muchos aspectos, ha conseguido robarle por completo el corazón.
Cuatro años después, la mansión Korhan poco tiene que ver con la de entonces. Ferit intenta despertar a su pequeña Duru, que se ha quedado dormida en la cama de sus padres, mientras la niña, idéntica a Seyran, se resiste a abrir los ojos.
Entre mimos, cosquillas y risas, Ferit deja atrás su antigua impulsividad para mostrar su faceta más tierna. Convertido en un padre entregado, demuestra que Duru es una de sus mayores debilidades y que está completamente enamorado de su pequeña.
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