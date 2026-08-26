Kazım emociona a su familia con un gesto inesperado: venderá sus tierras para ayudar a Zehra y a su madre

Kazım sorprende a toda la familia al revelar que ha vendido las tierras que heredó de su suegro para ayudar a Zehra y a su madre. Con el dinero, pretende comprarle un piso a la joven y encontrar un trabajo para su madre que no resulte tan agotador.

Su gesto emociona especialmente a Seyran, ya que Kazım reconoce que, aunque no pudieron hacer nada por el bebé que perdieron, no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados ante la situación de Zehra. Conmovida, Seyran abraza a su padre y le agradece de corazón su decisión.

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