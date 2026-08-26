Tesko encuentra el hogar que siempre soñó gracias a una promesa de Seyran y Ferit

Tesko se resiste a irse a vivir con Seyran y Ferit porque teme que, cuando nazca su bebé, deje de ser importante para ellos. Su mayor miedo es convertirse en un estorbo y perder el cariño que tanto necesita.

Pero la noticia del embarazo de Seyran cambia la situación. Ferit le asegura que la llegada de su hermano no hará que lo quieran menos, mientras Seyran también le confirma que seguirá teniendo su lugar en la familia. Tranquilizado, Tesko deja atrás sus dudas y acepta irse a la mansión para comenzar una nueva vida como un Korhan más.

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