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Una nueva vida
Hattuc hace ver a Ifakat que no necesita estar con alguien para ser feliz
Aunque Ifakat reconoce que Cengiz es un buen hombre, no logra sentir por él lo que cree que debería. Preocupada por sus dudas, Hattuc se acerca a su habitación para hablar con ella y le ofrece un consejo que podría hacerla cambiar su manera de entender el amor.
Ifakat se sincera con Hattuc tras su cita con Cengiz y reconoce que, aunque él le parece un buen hombre, no siente ilusión ni mariposas por él. La tía de Ferit le aconseja no obligarse a iniciar una relación solo por miedo a la soledad y le recuerda que, si el amor no nace de forma natural, no tiene sentido forzarlo.
Además, Ifakat confiesa que teme convertirse en una carga para su familia y siente que ya no encaja en la mansión. Hattuc intenta tranquilizarla y le hace ver que una mujer no necesita tener pareja para sentirse plena. Antes de marcharse, le deja una reflexión que resume su consejo: “Los asuntos del corazón no son cuestión de edad, sino de verdad”.
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