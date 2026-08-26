Hattuc hace ver a Ifakat que no necesita estar con alguien para ser feliz

Ifakat se sincera con Hattuc tras su cita con Cengiz y reconoce que, aunque él le parece un buen hombre, no siente ilusión ni mariposas por él. La tía de Ferit le aconseja no obligarse a iniciar una relación solo por miedo a la soledad y le recuerda que, si el amor no nace de forma natural, no tiene sentido forzarlo.

Además, Ifakat confiesa que teme convertirse en una carga para su familia y siente que ya no encaja en la mansión. Hattuc intenta tranquilizarla y le hace ver que una mujer no necesita tener pareja para sentirse plena. Antes de marcharse, le deja una reflexión que resume su consejo: “Los asuntos del corazón no son cuestión de edad, sino de verdad”.

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