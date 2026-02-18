Seyran y Ferit reviven el pasado en la boda de Suna tras dos años separados

La trama se intensifica cuando Seyran, feliz junto a Sinan, recibe a los invitados de la boda. La situación cambia radicalmente con la llegada de Ferit, que queda impactado al ver a su antigua pareja en brazos de otro hombre.

Un choque fortuito les obliga a encontrarse cara a cara y, tras dos años de silencio, sus miradas revelan que los sentimientos no han desaparecido.