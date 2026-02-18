Publicidad
UNA NUEVA VIDA
Seyran y Ferit reviven el pasado en la boda de Suna tras dos años separados
El esperado encuentro entre Seyran y Ferit en la boda de Suna y Abidin reabre viejas heridas cuando el tiempo parece detenerse ante su mirada.
La trama se intensifica cuando Seyran, feliz junto a Sinan, recibe a los invitados de la boda. La situación cambia radicalmente con la llegada de Ferit, que queda impactado al ver a su antigua pareja en brazos de otro hombre.
Un choque fortuito les obliga a encontrarse cara a cara y, tras dos años de silencio, sus miradas revelan que los sentimientos no han desaparecido.