Serrano destapa la verdad sobre la muerte del padre de César: “No fue un accidente”

La relación entre Amanda y César atraviesa una etapa de complicidad y pasión tras descubrir la segunda parte de la carta de Roberto. Unidos, se han propuesto resolver el misterio que persigue al mexicano.

Pero la calma ha durado poco en La Encrucijada. Una llamada de Serrano interrumpió su intimidad para revelar el resultado del análisis forense: la muerte del padre de César no fue accidental, sino un asesinato que cambiará todo.