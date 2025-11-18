El nuevo sueño de Joaquín: un sistema de embalaje que podría cambiar su vida y la de su familia

Después de su salida de la empresa familiar y la humillación sufrida, Joaquín Merino ha decidido empezar de cero con un proyecto propio. Su objetivo es crear un método de embalaje más eficiente que permita a las empresas ahorrar costes y proteger mejor sus productos. Aunque Luis mostró dudas al principio, la determinación de Joaquín ha despertado el entusiasmo de todos.

Gema, más prudente, le sugirió buscar un trabajo tradicional, pero Joaquín fue claro: quiere una vida mejor. Convencido de su idea, promete no defraudar a los suyos y transformar su futuro lejos de la fábrica.