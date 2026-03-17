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El Hormiguero
Santiago Segura sorprende en El Hormiguero al mostrar el tráiler de Torrente presidente
El director visita el programa tras arrasar en la taquilla con su nueva película y autoriza por primera vez la emisión del tráiler, pese a haber evitado su promoción previa.
La visita de Santiago Segura a El Hormiguero ha estado marcada por el éxito de Torrente presidente, una película que ha logrado una gran acogida en su estreno en cines.
El cineasta, que había optado por no lanzar avance promocional, sorprendió al permitir que el programa mostrara en exclusiva las primeras imágenes del filme, desvelando así uno de sus mayores reclamos.