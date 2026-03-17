Santiago Segura sorprende en El Hormiguero al mostrar el tráiler de Torrente presidente

La visita de Santiago Segura a El Hormiguero ha estado marcada por el éxito de Torrente presidente, una película que ha logrado una gran acogida en su estreno en cines.

El cineasta, que había optado por no lanzar avance promocional, sorprendió al permitir que el programa mostrara en exclusiva las primeras imágenes del filme, desvelando así uno de sus mayores reclamos.