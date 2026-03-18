Santiago Segura relata el momento más tenso de su vida: así fue el día que tres hombres armados irrumpieron en un cine

Durante su entrevista en El Hormiguero, Santiago Segura compartió uno de los episodios más impactantes que ha vivido fuera de los focos. El cineasta explicó cómo tres hombres armados aparecieron en plena proyección, generando una gran tensión entre los presentes.

El actor describió el miedo que se apoderó del ambiente y cómo reaccionaron tanto él como el resto del público ante una escena tan inesperada. Un relato que sorprendió por su crudeza y que dejó ver un lado más personal del invitado.