Santi Alverú arrasa en Pasapalabra con un pleno navideño y un guiño a Love actually

Santi Alverú volvió a protagonizar uno de los momentos más celebrados de Pasapalabra al identificar desde el primer segundo la música de Love actually y cantar Christmas is all around. Su rapidez y entusiasmo sorprendieron incluso a Roberto Leal, que bromeó al ver que el actor había desgranado la escena sin dejar nada en el aire.

Declarado muy fan de la cinta, Alverú consolidó un pleno que suma al conseguido en ¿Dónde Están?, regalando cinco valiosos segundos a Rosa y elevando el tono festivo del programa. El ambiente navideño quedó sellado con un duelo vibrante junto a Thais Blume.