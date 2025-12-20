Publicidad
PASAPALABRA
Rosa roza la eliminación en una Silla Azul al límite en Pasapalabra
Rosa vive uno de sus mayores sustos en Pasapalabra ante un aspirante que ha puesto en jaque su racha.
La tensión ha marcado una Silla Azul donde Carlos, entrenado en la app oficial y con una serenidad implacable, ha llegado a poner contra las cuerdas a la veterana concursante. El error de Rosa al decir microgramo por miligramo la dejó al borde del adiós.
Pese al tropiezo, la coruñesa recuperó el pulso y resistió mientras Carlos cedía con dos fallos. Un duelo vibrante que evidencia que en Pasapalabra nada está garantizado.