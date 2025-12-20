Rosa roza la eliminación en una Silla Azul al límite en Pasapalabra

La tensión ha marcado una Silla Azul donde Carlos, entrenado en la app oficial y con una serenidad implacable, ha llegado a poner contra las cuerdas a la veterana concursante. El error de Rosa al decir microgramo por miligramo la dejó al borde del adiós.

Pese al tropiezo, la coruñesa recuperó el pulso y resistió mientras Carlos cedía con dos fallos. Un duelo vibrante que evidencia que en Pasapalabra nada está garantizado.