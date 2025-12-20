Manu rompe el empate en un Rosco al límite tras el error decisivo de Rosa

Manu y Rosa protagonizaron uno de los Roscos más tensos y equilibrados de Pasapalabra. Con el mismo tiempo y un arranque idéntico, la igualdad se mantuvo hasta un vibrante empate a 20 aciertos que anticipaba un final no apto para nervios débiles.

La estrategia marcó la diferencia. Rosa falló en el momento clave y Manu lanzó un órdago perfecto con dos aciertos consecutivos. La gallega no pudo responder y el madrileño selló una victoria cargada de tensión, emoción y espectácular.