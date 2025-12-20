Antena3
Dos jugadas deciden El Rosco más tenso: Rosa falla y Manu lanza un órdago

Manu rompe el empate en un Rosco al límite tras el error decisivo de Rosa

El duelo 276 entre ambos en Pasapalabra se resuelve con suspense máximo y un desenlace inesperado.

Alberto Mendo
Manu y Rosa protagonizaron uno de los Roscos más tensos y equilibrados de Pasapalabra. Con el mismo tiempo y un arranque idéntico, la igualdad se mantuvo hasta un vibrante empate a 20 aciertos que anticipaba un final no apto para nervios débiles.

La estrategia marcó la diferencia. Rosa falló en el momento clave y Manu lanzó un órdago perfecto con dos aciertos consecutivos. La gallega no pudo responder y el madrileño selló una victoria cargada de tensión, emoción y espectácular.

