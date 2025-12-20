Manu conquista Pasapalabra con un ingenioso poema que deja boquiabiertos a los invitados

La tensión por el bote de 2.530.000 euros marcó un nuevo duelo entre Manu y Rosa en El Rosco, pero antes llegó uno de los momentos más celebrados de la jornada. El concursante ofreció un poema repleto de juegos de palabras que dejó sin palabras a los cuatro invitados, especialmente después del pleno perfecto que Santi logró en La Pista gracias a su devoción por la película Love actually.

Fiel a su costumbre, Manu hiló referencias a los nombres y trayectorias de cada invitado, despertando risas y admiración. Santi resumió la impresión general: no da puntada sin hilo. El cierre del poema, dedicado precisamente al actor, funcionó como remate perfecto de una improvisación que volvió a demostrar la chispa del concursante.