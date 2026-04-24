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Salva se desahoga con Mabel sobre su pasado y le aconseja que no rompa la relación con su padre

SUEÑOS DE LIBERTAD

Salva abre su pasado a Mabel y le lanza un consejo que puede cambiarlo todo con su padre

Salva se sincera con Mabel sobre su historia personal y le anima a tomar una decisión firme respecto a la relación con su padre tras la crisis familiar.

Salva se abre con Mabel y comparte detalles de su pasado en un momento de gran cercanía entre ambos. Esta conversación marca un punto importante en su relación.

Tras escucharle, el cantinero le aconseja que rompa su vínculo con su padre, una decisión marcada por el conflicto familiar que atraviesa la joven desde la infidelidad descubierta.

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