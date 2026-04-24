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SUEÑOS DE LIBERTAD
Salva abre su pasado a Mabel y le lanza un consejo que puede cambiarlo todo con su padre
Salva se sincera con Mabel sobre su historia personal y le anima a tomar una decisión firme respecto a la relación con su padre tras la crisis familiar.
Salva se abre con Mabel y comparte detalles de su pasado en un momento de gran cercanía entre ambos. Esta conversación marca un punto importante en su relación.
Tras escucharle, el cantinero le aconseja que rompa su vínculo con su padre, una decisión marcada por el conflicto familiar que atraviesa la joven desde la infidelidad descubierta.