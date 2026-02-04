Uras irrumpe en la mansión con Maral como esposa, dejando a Seren y Bahar atónitas

La ambiciosa cena de reconciliación se convierte en un choque emocional cuando Uras entra en casa de la mano de Maral y anuncia que regresó casado, provocando el desconcierto de Bahar y el shock de Seren.

El silencio se apodera de la mansión mientras los presentes asimilan la noticia, y la decisión de Uras parece más un golpe estratégico que un acto de amor, tensionando aún más los vínculos familiares.