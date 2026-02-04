Ensalada de escarola con cuscús y pavo de Arguiñano, una receta equilibrada

La receta de ensalada de escarola con cuscús y pavo destaca por su equilibrio entre texturas y nutrientes, con ingredientes como aguacate, pasas y cebolleta que aportan sabor y beneficios para la salud cardiovascular. El cuscús se hidrata con caldo caliente antes de mezclarse con pavo en dados, pimiento y cebollino para una preparación fresca y completa.

Aliñar con limón y aceite de oliva realza su sabor sin complicaciones, mientras que servir sobre hojas de escarola limpia proporciona un toque crujiente ideal para comidas ligeras o como acompañamiento.