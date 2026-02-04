Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Ensalada de escarola y cuscús con pavo, de Arguiñano: una combinación de sabores muy saludable

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Ensalada de escarola con cuscús y pavo de Arguiñano, una receta equilibrada

Descubre cómo esta ensalada combina escarola, cuscús y pavo para ofrecer una receta equilibrada y saludable, perfecta para cuidar la salud cardiovascular y mantener la vitalidad diaria en tu dieta.

La receta de ensalada de escarola con cuscús y pavo destaca por su equilibrio entre texturas y nutrientes, con ingredientes como aguacate, pasas y cebolleta que aportan sabor y beneficios para la salud cardiovascular. El cuscús se hidrata con caldo caliente antes de mezclarse con pavo en dados, pimiento y cebollino para una preparación fresca y completa.

Aliñar con limón y aceite de oliva realza su sabor sin complicaciones, mientras que servir sobre hojas de escarola limpia proporciona un toque crujiente ideal para comidas ligeras o como acompañamiento.

Antena 3» Vídeos