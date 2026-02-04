Publicidad
El Hormiguero
Marron revela en El Hormiguero un ingenioso método para frenar fugas al instante
Marron sorprendió con un invento que ilustra cómo una simple plancha metálica puede detener temporalmente una fuga de agua, conectando ciencia y utilidad doméstica.
Después de la entrevista con los actores invitados en El Hormiguero, Marron presentó un dispositivo inusual. Utilizando una plancha metálica y magnetismo, demostró en directo cómo detener una fuga de agua de forma inmediata y práctica, acercando la ciencia al espectador.
La demostración provocó interés por su simplicidad y potencial aplicación en situaciones cotidianas.