COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Bacalao fresco al horno sobre cama de patatas panadera, receta paso a paso de Arguiñano
Aprende a preparar un bacalao fresco jugoso acompañado de patatas panaderas con pimientos y cebolleta, siguiendo las indicaciones de Karlos Arguiñano para un plato equilibrado y sabroso en cualquier menú.
El protagonista de esta receta es el bacalao fresco colocado sobre patatas panadera fritas, pimientos y cebolletas salteadas que luego se hornean brevemente con caldo de pescado para intensificar el sabor. El resultado es un pescado tierno que se deshace con facilidad complementado por vegetales tiernos y un toque de aceite de perejil para realzar el conjunto.
La técnica principal consiste en confitar las patatas y verduras en aceite antes de llevarlas al horno, donde reciben el caldo y se terminan de cocinar bajo calor fuerte junto al bacalao.