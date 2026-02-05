Publicidad
El capitán en Japón
Salma comparte con Susana Saborido su primera gran declaración sentimental en Japón
Durante su viaje a Japón con su familia en El Capitán, Salma Sánchez sorprendió a su madre Susana Saborido confesando que está enamorada, provocando reacciones y cercanía familiar.
En un momento íntimo de la aventura familiar, Salma Sánchez eligió compartir con Susana Saborido y su hermana Daniela un aspecto personal de su vida: “estoy enamorada”, una declaración que fue recibida con alegría y apoyo por parte de su madre.
La respuesta de Daniela, quien bromeó sobre su propia situación sentimental, añadió un tono ligero y cercano a la conversación.