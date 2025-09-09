Publicidad
Pasapalabra
El Rosco se decide por detalles: Rosa se planta con 22 aciertos y obliga a Manu a arriesgar
La concursante gallega logra una jugada clave en la mitad del Rosco y deja a Manu con la presión de superar su marcador para mantener el color naranja.
Rosa ha entrado en El Rosco con menos tiempo, pero ha conseguido marcar el ritmo del duelo. Su mejor momento llegó con nueve aciertos seguidos que la colocaron en ventaja.
Al alcanzar los 22 aciertos, Rosa se plantó y dejó a Manu con la necesidad de sumar tres respuestas más para conservar el color naranja en un final muy ajustado en Pasapalabra.