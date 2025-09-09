El Rosco se decide por detalles: Rosa se planta con 22 aciertos y obliga a Manu a arriesgar

Rosa ha entrado en El Rosco con menos tiempo, pero ha conseguido marcar el ritmo del duelo. Su mejor momento llegó con nueve aciertos seguidos que la colocaron en ventaja.

Al alcanzar los 22 aciertos, Rosa se plantó y dejó a Manu con la necesidad de sumar tres respuestas más para conservar el color naranja en un final muy ajustado en Pasapalabra.