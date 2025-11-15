Publicidad
Rosa sorprende al reconocer canción en La Pista... pero no le sirve de nada
En el último Pasapalabra, Rosa vivió un momento inesperado al identificar el tema en La Pista, pero era el duelo entre Manu Baqueiro y Lorena Bernal, lo que frustró su acierto.
En Pasapalabra, Rosa confirmó que conocía perfectamente la canción de “La vuelta al mundo en 80 días”, aunque no le valió porque fue el duelo entre Manu Baqueiro y Lorena Bernal. Manu y Rosa saben que La Pista es su prueba más complicada, y este pleno no les benefició a pesar de que ambos se mostraron inseguros.
La gallega intentó repetir su éxito del día anterior, cuando acertó a la primera en la misma prueba, algo que emocionó a Roberto Leal. Esta vez, aunque Rosa acertó internamente, el fallo de la suerte lo dejaron sin recompensa y dio lugar a un curioso comentario del presentador: “Hoy abren los informativos con esto”.