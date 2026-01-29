Rosa sorprende con un pleno en La Pista y provoca la divertida “investigación” de Glòria Serra

Rosa dio la gran sorpresa en La Pista al lograr un pleno que nadie esperaba. Aunque Roberto Leal había ironizado con que los concursantes conocían el tema, la coruñesa dejó al público asombrado al identificar 'Time after time' nada más escuchar el primer fragmento, incluso cantándolo.

El presentador, entre risas, pidió a Glòria Serra que investigara qué estaba pasando en Pasapalabra. La periodista siguió la broma y confirmó que era Rosa, asegurando que se trataba de "nuestra especialista musical". Fue uno de los momentos más divertidos del programa.