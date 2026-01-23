Rosa sorprende con 22 aciertos en un Rosco al límite y obliga a Manu a una remontada épica

El duelo entre Manu y Rosa volvió a demostrar la intensidad con la que ambos afrontan El Rosco. Ella llegó con muy poco tiempo acumulado, incluso menos que en su intento fallido de días anteriores, pero logró mantenerse firme en los primeros turnos y aceleró para completar la primera vuelta con 21 aciertos, aunque solo le quedaban 3 segundos.

Lejos de detenerse, decidió arriesgar con una respuesta que creía improbable y acertó, alcanzando los 22 aciertos antes de plantarse. Manu, que aún iba por la U en su primera vuelta, quedó obligado a remontar ocho aciertos para poder igualarla en un final de máxima tensión en Pasapalabra.