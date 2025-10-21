Rosa sopla las velas en Pasapalabra y confiesa su gran deseo ante Roberto Leal

Rosa ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto en el plató de Pasapalabra. Roberto Leal y el público le han dedicado una sorpresa muy especial para felicitarla en una jornada en la que la alegría fue la gran protagonista.

La concursante, que participa desde hace casi un año, confesó estar “muy contenta” y aseguró que su mejor regalo es poder seguir en el programa. Además, al pedir su deseo, no dudó en apuntar al gran objetivo: ganar el bote de 2.272.000 euros, el mayor en la historia del concurso de Antena 3.