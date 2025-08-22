Publicidad
Pasapalabra
Lucrecia emociona en Pasapalabra con una interpretación inolvidable de su último single
La cantante ha protagonizado una despedida memorable en Pasapalabra al interpretar un fragmento de su nuevo tema, dejando al plató en completo silencio por la emoción.
Lucrecia ha cerrado su participación en Pasapalabra con una actuación que ha conmovido a todos. Invitada por Roberto Leal, ha cantado un trozo de su último single antes de El Rosco.
El momento ha sido tan emotivo como potente. La artista ha demostrado su talento vocal y ha firmado una despedida que quedará en el recuerdo del programa.