Salva Reina y Candela Cruz bailan 'Clavaíto' a Chanel y Abraham Mateo en La Pista

Candela Cruz ha logrado imponerse en su último duelo frente a Salva Reina en La Pista de Pasapalabra. La actriz ha sido más rápida con el pulsador y ha acertado sin dudar la canción ‘Clavaíto’, sumando cinco segundos para El Rosco de Rosa.

Tras el acierto, Roberto Leal ha bromeado con el parecido de Candela Cruz y Salva Reina con Chanel y Abraham Mateo. El momento ha estado acompañado de risas y baile al ritmo del tema que sonaba en plató.