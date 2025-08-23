Publicidad
Pasapalabra
Salva Reina y Candela Cruz bailan 'Clavaíto' a Chanel y Abraham Mateo en La Pista
La actriz del equipo azul se despide del programa con un brillante acierto en la prueba musical, donde Roberto Leal no ha dudado en bromear con el parecido de los invitados con la pareja de cantantes.
Candela Cruz ha logrado imponerse en su último duelo frente a Salva Reina en La Pista de Pasapalabra. La actriz ha sido más rápida con el pulsador y ha acertado sin dudar la canción ‘Clavaíto’, sumando cinco segundos para El Rosco de Rosa.
Tras el acierto, Roberto Leal ha bromeado con el parecido de Candela Cruz y Salva Reina con Chanel y Abraham Mateo. El momento ha estado acompañado de risas y baile al ritmo del tema que sonaba en plató.