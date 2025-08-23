In extremis: Antonio Molero se luce en Palabras Cruzadas con un giro final inesperado

El equipo azul se enfrentaba a un panel complicado en Palabras Cruzadas, donde debían identificar ciudades españolas según sus monumentos. La tensión crecía al no lograr encadenar aciertos.

Antonio Molero tomó la iniciativa y, con solo cuatro segundos restantes, resolvió el panel. Su intervención permitió sumar segundos para El Rosco de Rosa en Pasapalabra, en un cierre que sorprendió a todos.