Rosa se planta con 22 aciertos en El Rosco y deja en manos de Manu el desenlace final

El bote de 2.266.000 euros ha vuelto a generar tensión en el plató de Pasapalabra. Rosa ha decidido plantarse con 22 aciertos tras valorar que las dos letras restantes le generaban demasiadas dudas. Su estrategia, prudente pero firme, buscaba conservar su puesto frente a un Manu que avanzaba con paso seguro.

El concursante madrileño, con sólo dos segundos de ventaja inicial, ha completado una primera vuelta brillante. Rosa, sin embargo, ha remontado en la segunda mitad del Rosco y ha dejado el resultado final en manos de su rival. ¡Descubre quién se lleva la victoria en el vídeo!