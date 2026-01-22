Rosa pierde los segundos en el ¿Dónde Están? tras un error final que la deja sin pleno

Rosa volvió a sufrir en el ¿Dónde Están?, igual que en el programa anterior en Pasapalabra. Aunque los marcadores estaban más ajustados, necesitaba hacer pleno con La Roca después de que Manu resolviera sin fallos el panel de Scream. La coruñesa tuvo dos ocasiones claras para completar la secuencia.

Parecía que la sucesión de números estaba definida tras su primer error, pero volvió a equivocarse justo cuando el tiempo expiraba. Rosa se llevó las manos a la cabeza al reconocer que se le había ido. Torito y Luis Gavasa también lamentaron el tropiezo desde su equipo.