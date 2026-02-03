Rosa pierde el pleno del ¿Dónde Están? en el último instante y se queda sin opciones

Rosa volvió a sufrir en el ¿Dónde Están?. Aunque el panel comenzó atascado para todo el equipo naranja, la concursante logró avanzar hasta situarse muy cerca del pleno. La coruñesa parecía haber encontrado el ritmo tras una primera vuelta renqueante, dejando a los espectadores en vilo como suele ocurrir en esta prueba de Pasapalabra.

En su siguiente turno acarició la secuencia completa, pero falló justo en el penúltimo número. Con solo 17 segundos restantes, era consciente de que la oportunidad difícilmente volvería. Aun así, lo intentó a la desesperada, pero el tiempo se agotó dejando la prueba sin resolver por su parte.