Rosa marca en el último segundo y vence a Manu en un Rosco de infarto

Manu y Rosa se vieron empatados a 21 aciertos en un Rosco marcado por la tensión. Ambos gestionaron el tiempo logrado en Pasapalabra con calma, pero el desenlace fue inesperado.

Tras un error de Manu, Rosa arriesgó en su último segundo y acertó, dejando sin margen a su rival. Eso sí, Manu estuvo a punto de lograr lo imposible.