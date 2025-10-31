Publicidad
Pasapalabra
Rosa marca en el último segundo y vence a Manu en un Rosco de infarto
El duelo por el bote de 2.320.000 euros se resolvió en el último instante, cuando Rosa acertó una respuesta decisiva tras el fallo de su rival.
Manu y Rosa se vieron empatados a 21 aciertos en un Rosco marcado por la tensión. Ambos gestionaron el tiempo logrado en Pasapalabra con calma, pero el desenlace fue inesperado.
Tras un error de Manu, Rosa arriesgó en su último segundo y acertó, dejando sin margen a su rival. Eso sí, Manu estuvo a punto de lograr lo imposible.