Rosa arrasa en La Pista con Beyoncé y logra su segundo pleno consecutivo

El duelo en La Pista entre Rosa y Manu ha sorprendido a todos. La gallega ha acertado a la primera el tema de Beyoncé, sumando su segundo pleno consecutivo en esta prueba de Pasapalabra.

El plató se vino arriba al sonar el fragmento de 'Crazy in love'. Rosa confesó que este estilo le encanta y que incluso baila la canción en casa, demostrando su conexión con la música.