La historia del matrimonio de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger: del flechazo a la distancia

Las recientes acusaciones de abusos sexuales contra Julio Iglesias han devuelto el nombre del cantante a la primera línea de la actualidad. Dos mujeres que trabajaban como internas en su residencia en 2021 han denunciado presuntas agresiones físicas y sexuales, además de insultos y humillaciones, unos hechos que el artista no ha comentado públicamente hasta el momento.

Según fuentes de su entorno citadas por Vanitatis, esta situación habría afectado anímicamente al padre de Chábeli Iglesias, que se encontraría "preocupado y con el ánimo bajo". En ese círculo más cercano se encuentra su esposa, Miranda Rijnsburger, una figura discreta que, aunque no está implicada en las denuncias, se ha convertido en protagonista colateral del escándalo.

Julio Iglesias y su esposa Miranda | Gtres

Miranda y Julio Iglesias llevan más de treinta años unidos, si bien en la actualidad viven separados. Ella reside en Miami, mientras que el cantante permanece instalado en Punta Cana, donde lleva años viviendo prácticamente recluido.

Las denunciantes sostienen que los supuestos abusos se producían cuando Miranda no se encontraba en el domicilio. Según su versión, el cantante, que actualmente tiene 82 años, habría actuado con la complicidad de varias empleadas del servicio doméstico. Hasta la fecha, la esposa del artista no ha realizado ninguna declaración pública al respecto.

Cómo se conocieron Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger

La historia de amor entre Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger comenzó de manera casi cinematográfica. Se conocieron en 1990 en el aeropuerto de Yakarta, en Indonesia. Ella era entonces una joven modelo neerlandesa de 25 años y él, una estrella internacional de 47, que según su entorno quedó prendado de inmediato.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger | Gtres

El cantante la invitó a uno de sus conciertos y Miranda aceptó. Poco después, también aceptó acompañarlo durante el resto de su gira por Asia. La relación se consolidó rápidamente y, un año más tarde, ya convivían en Indian Creek, una exclusiva isla de Miami.

Con el paso de los años llegaron los hijos en común: Miguel Alejandro (1997), Rodrigo (1999), las gemelas Victoria y Cristina (2001) y Guillermo (2007). Todos ellos se sumaron a la extensa familia del artista, junto a los hijos que tuvo en su primer matrimonio con Isabel Preysler: Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger | Gtres

Una boda íntima y tardía

A pesar de llevar dos décadas juntos, Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger no se casaron hasta el 24 de agosto de 2010. La boda se celebró en Marbella y fue extremadamente discreta: asistieron únicamente sus cinco hijos en común, dos testigos y dos empleados de la familia.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la parroquia de la Virgen del Carmen y estuvo oficiada por el padre Luis de Lezama. Miranda lució un vestido de Oscar de la Renta, diseñador y amigo personal del cantante, además de socio empresarial.

Tras la ceremonia, la celebración continuó en la finca que Iglesias posee en las proximidades de Marbella. Allí, la novia se cambió de vestido y lanzó el ramo al personal femenino de la casa antes de una cena íntima y el momento del pastel nupcial.

Julio Iglesias y Miranda Rynsburger | Gtres

Vidas separadas desde la pandemia

Durante años, la imagen pública del matrimonio fue la de una relación sólida y estable. Sin embargo, la pandemia marcó un punto de inflexión. Julio Iglesias optó por permanecer en su residencia de República Dominicana, mientras que Miranda, con los hijos ya adultos, prefirió instalarse en Miami, en un entorno más urbano y cosmopolita.

Miranda Rijnsburger con una de sus hijas | Gtres

Las restricciones de movilidad y el paso del tiempo consolidaron esta separación geográfica. Desde entonces, ambos han llevado vidas prácticamente independientes, una situación que se mantiene en la actualidad y que ahora vuelve a estar bajo el foco mediático a raíz de las graves acusaciones que rodean al cantante.